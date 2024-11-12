PTTCELL Kampanyası büyük fırsatlar sunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), haberleşmenin gelişmesi adına telgraf ile başlayan iletişim hizmetlerini çağın gereksinimlerine göre yenileyerek, günümüzde geniş GSM ağı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

PTTCELL KAMPANYASI 30 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

Vatandaşların günlük iletişim ihtiyaçlarına yönelik ekonomik çözümler sunmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan PTT AŞ, PTT iş yerlerinden Pttcell yeni hat tesisi, numara taşıma ve yedek sim kart işlemlerini gerçekleştiriyor. Yeni hat alacak veya hattını Pttcell’e taşıyacak olan müşterilere özel kampanya başlatan PTT AŞ, bu kapsamda faturalı hatlar için geçerli olan Cazip 1 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB ve 30 GB tarifelerinde indirim uyguluyor.

PTT AŞ müşterilerine, Cazip 1 GB tarifesini aylık 180 TL yerine 124 TL’ye, 5 GB tarifesini 225 TL yerine 156 TL’ye, 10 GB tarifesini 295 TL yerine 212 TL’ye, 20 GB tarifesini 395 TL yerine 286 TL’ye ve 30 GB tarifesini ise 480 TL yerine 354 TL’ye sunuyor.

Pttcell’lilerle sınırsız konuşma fırsatı sunan kampanya ile, faturalı hat kullanıcılarına özel sınırsız WhatsApp mesajlaşma kullanım hakkı ile 1 GB,5 GB, 10 GB ve 20 GB tarifelerinde ilk 3 ay internet paketlerini ikiye katlama imkânı sunuluyor. Faturalı hatların yararlanabileceği bu kampanya için müşterilerin 30 Kasım’a kadar PTT iş yerlerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Müşterilerin onay işlemlerinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Detaylı bilgi için www.ptt.gov.tr ve www.pttcell.com.tr resmî internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.