Ramazan'da Tarihe Yolculuk: Talas'ın Tıpkıbasım Kur'an Sergisi Büyülüyor

Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergi, Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere, Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499 tarihli eseri gibi birçok kıymetli eserin tıpkıbasımlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ahmet Karahisari'nin Kanunî Sultan Süleyman'ın talebiyle yazdığı ve öğrencisi Hasan Çelebi tarafından tamamlanan Kur'an-ı Kerim gibi değerli eserler de sergide sergileniyor. Hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Teknolojiyle de zenginleştirilen serginin üç bölümünden ilki, hat sanatının gelişimine dair bilgiler sunarken, ikinci bölüm Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımlarını sergiliyor. Üçüncü bölümde ise artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Kur’an-ı Kerim’de geçen olaylar üç boyutlu olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Ramazan boyunca pazartesi hariç haftanın diğer günleri 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen sergi, aileler ve turlarla gelen ziyaretçilerden tam not alıyor. Serginin her yönüyle dikkat çektiğini belirten ziyaretçiler, surelerde geçen olayların 3 boyutlu gösteriminin çok etkileyici olduğunu dile getiriyor. Serginin açıldığı günden bu yana ziyaretçi sayısının 100 bini aşması da bu ilginin bir göstergesi.