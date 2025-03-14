Ramazan'ın tatlı klasiği: Güllaç

Güllaç yapan Usta Bektaş Doğan, 'Güllaç, Ramazan'ın kültürü haline geldi. Ramazan ayının olmazsa olmazı denilebilir' dedi.

Ramazan'ın tatlı klasiği: Güllaç

Ramazan denildiğinde akla ilk gelen tatlı güllaç oluyor. Ramazan ayının baş tacı güllaç, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Ramazan ayında hafif bir tatlı arayanların tercihi güllaçtan yana oluyor. Güllaç yapımını ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını veren Usta Bektaş Doğan, “Bir paket güllacı alıyoruz. Yarısını fıstıklı yapıyoruz. Cevizli isteyen için cevizli yapıyoruz. Güllacın yaprağını 2 kat olacak şekilde yapıyoruz. Sütün sıcaklığı burada 60 derece. Çok soğuk olmamalı. 55-60 derece yeterli. Güllaç nişastadan yapılıyor. Bu güllaç ise mısır nişastasından yapılıyor, özel imalatları var. 350 gram ceviz veya antep fıstığını yaklaşık 4 avuç, olarak 350 gram serpiştiriyoruz. Güllaç Ramazan’ın kültürü haline geldi yani Ramazan ayının olmazsa olmazı diyebiliriz. Bir paket güllacı iki pakete bölüyoruz. Hanımlar güllacı evlerinde yaparlarsa, 5-6 yaprak bir eve yeter. Güllaç sütü çektiği için ve kuru bir nişasta olduğu için bol süt eklenmeli. Ardından 20 dakika dinlendikten sonra, güllacı kesiyoruz üzerine krem şanti sıkıyoruz. Cevizi üzerine ekliyoruz ve hazır hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da kentsel dönüşüm için ihale
Hacılar'da kentsel dönüşüm için ihale
Hırsızlık suçundan aranan 12 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık suçundan aranan 12 şüpheli tutuklandı
Hunat Camii'nde 18 Mart şehitleri için mevlit okutuldu
Hunat Camii’nde 18 Mart şehitleri için mevlit okutuldu
Başkan Ünal, 'Sağlık çalışanlarının maaşı yetersiz ve şiddet mağduru'
Başkan Ünal, “Sağlık çalışanlarının maaşı yetersiz ve şiddet mağduru”
Temel Erçetin'den 'Kayseri Alimleri' Kitabı: Tarihten Günümüze Salihlerin Biyografileri
Temel Erçetin'den 'Kayseri Alimleri' Kitabı: Tarihten Günümüze Salihlerin Biyografileri
Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!