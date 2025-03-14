Ramazan'ın tatlı klasiği: Güllaç

Ramazan denildiğinde akla ilk gelen tatlı güllaç oluyor. Ramazan ayının baş tacı güllaç, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Ramazan ayında hafif bir tatlı arayanların tercihi güllaçtan yana oluyor. Güllaç yapımını ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını veren Usta Bektaş Doğan, “Bir paket güllacı alıyoruz. Yarısını fıstıklı yapıyoruz. Cevizli isteyen için cevizli yapıyoruz. Güllacın yaprağını 2 kat olacak şekilde yapıyoruz. Sütün sıcaklığı burada 60 derece. Çok soğuk olmamalı. 55-60 derece yeterli. Güllaç nişastadan yapılıyor. Bu güllaç ise mısır nişastasından yapılıyor, özel imalatları var. 350 gram ceviz veya antep fıstığını yaklaşık 4 avuç, olarak 350 gram serpiştiriyoruz. Güllaç Ramazan’ın kültürü haline geldi yani Ramazan ayının olmazsa olmazı diyebiliriz. Bir paket güllacı iki pakete bölüyoruz. Hanımlar güllacı evlerinde yaparlarsa, 5-6 yaprak bir eve yeter. Güllaç sütü çektiği için ve kuru bir nişasta olduğu için bol süt eklenmeli. Ardından 20 dakika dinlendikten sonra, güllacı kesiyoruz üzerine krem şanti sıkıyoruz. Cevizi üzerine ekliyoruz ve hazır hale geliyor” ifadelerini kullandı.