Erkilet Bulvarı'nda otomobil takla attı: 1 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
AIV 765 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı devirdi. Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilip bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ve Müdahale
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olmadığı belirtilirken, polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri aldı.
İnceleme ve Araştırma
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.