Ramazan pidesine talep arttı, fırıncılar sipariş almaya başladı

Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin talebi arttı. Fırıncılar ise Ramazan pidesini yetiştirmek için istek üzerine sipariş almaya başladı. Pide fiyatları hakkında bilgiler veren Fırıncı İbrahim Duran, geçen seneye göre Ramazan pidesinin fiyatında artışa gidilmediğini belirterek: “Öncelikle pide fiyatları hakkında geçen seneye göre herhangi bir değişiklik olmadı. Fiyatlarımız sabit tutuldu. Bu sene yumurtalı pide fiyatlarımız geçen sene de 30 TL idi, bu sene de aynı şekilde 30 TL'den satışa sunuldu. Aynı şekilde sade Ramazan pidesi de 18 TL olarak satılıyor. Tahinliler ve yağlılar ve fırın ağzı yemeklerimizle de iftarda hizmet veriyoruz. İstek doğrultusunda sipariş üzerine müşterilerimizin tüm isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. İstediği saatte istediği yer ve zamanda hazır ediyoruz. Vatandaşlar, malum Ramazan ayı olduğu için yumurtalı pideye ağırlık veriyorlar. Biz de o hizmeti en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Ramazan pidesi yeterli oluyor. Yetersiz kaldığı zamanlarda ise müşteriler farklı çeşit ürünleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.