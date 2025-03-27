Rektör Altun: “Deprem anında depremsiz bir bina konuşacağız”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Rektör Altun: “Şehir hastanesindeki izolatör sürecini de biz öyle bir kıyaslamaya girmedik ama oradaki konu şu, onun temel sistemi de ona göre projelendirilmiştir. Çünkü ben biliyorum zeminde iyileştirme süreçleri, bir kısım fore ve bir kısım jet gravat olarak çalışmalar yapılmıştır. Dolayısıyla bunlar da aslında birer çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi hastanemize döndüğümüz zaman 1970'leri 1972'leri konuşuyoruz. Polikliniklerin inşaat başladığı yıllar. Sonra 75-76-80'lere doğru o ortadaki ana D blok dediğimiz kule bina. Çünkü eski acil tıp fakültesi temel desteklerinin laboratuvardan olduğu yerden başlar. Orası A, B, C, sonra ana kütle D blok, sonra E, F, G, H olarak ki H'de eski acilin olduğu yerdir. Onları da ezberledik tabi ki. Çünkü ben rektör olmadan önce de bu binalarımızın sadece hastane olarak değil, üniversite binalarının özellikle yapısal performans davranışlarında dönemin rektörleri hemen bizi ararlardı, ben elimden gelen her türlü yardımı yapardım. Tabi artık günümüzde şu gündeme gelmeye başladı, bir kere mimari talepleri çok değişiyor. Mimari ihtiyaçlar değişkenlik göstermeye başlıyor. İnsan ihtiyacı. Dolayısıyla binadaki o kat yüksekliğinden tutun da, işte özel oda dahi olsa metrekare alanları insanı konfor olarak rahatlatmamaya başlıyor. Hastanemizin onarım giderlerimiz çok artmaya başlamıştı. Siz 60-70 milyon TL'ler veriyorsunuz, bir onarım yapıyorsunuz ama onarım hiçbir zaman sıfır bir inşaat gibi kendini göstermiyor. O konfor olarak göremiyorsunuz, o yaşam alanını size vermiyor aslında. Tabi çok görüşmeler yaptık. Seyahatlerimiz oldu, Ankara Strateji Bütçe başkanımıza gittik. O dönem Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Öztaseki bakanımıza ben çok ziyaretler yaptım, gerekçeleri sundum. Fizibilite raporları hazırlayalım dedi, bu hazırlıkları yaptık. Bunlar strateji bütçeye sunuldu ve sağ olsun orada bakanım gerçekten bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı ve bu projeye onay aldık. Bu projeye onay alırken Cumhurbaşkanımızın evet demesi de önemliydi. Yani şehrimizde bu ihtiyacı kabul etmeleri, halkımızın daha nitelikli sağlık hizmetleri açısından bu desteği vermeleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Projenin ihalesini yaptıktan sonraki süreci değerlendiren Rektör Altun şöyle konuştu: “İhalesini yaptık. Yaklaşık 4-4,5 ay sürdü. Bakın yani ihalesi bile bu kadar zaman alan bir projeyi konuşuyoruz. Şu anki alan 160 bin metrekare kapalı alan. Bunun 20 bin metrekaresi izolatör katı olarak geçiyor. Sismik izolatörlerin olduğu katlarda siz kullanım yapamıyorsunuz. Çünkü bina o katta belki 20-25 santim gidecek. 20-25 santim talep deplasmanlara göre geri dönüşler olacak. Bu da bize şunu söylüyor. Binaya gelen deprem kuvveti yüzde 95'ten fazla sönümlenecek. Yani deprem anında depremsiz bir bina konuşacağız. Anormal bir tasarımdır bu. Yaklaşık 7 aylık bir çalışma da buna ayırdık biz. Bunu da biz kendimiz değil, profesyonel hastane konularında uzmanlaşmış firmalardan destek aldık. Şimdi geldiğimiz noktada 8 firma Türkiye çapında katılabildi ve bu firmalardan, Ankara firması bütün şartları sağladı ve proje yapım imzasını atmış olduk. Süreç Kasım 2025 proje muhtemel tamamlanma takvimi ki şu anda sondajlara başlıyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum, bir binanın depremsellik açısından davranışının ortaya konulmasında, yeni tasarımda zemin koşullarına çok dikkat etmemiz lazım. Yumuşak zemin ise ona göre bir temel sistemi oluşturmak lazım. Sert zemin ise temel yapımızı ona göre oluşturmamız gerekiyor. Bu da kesinlikle detaylı bir zemin etüdü çalışması ile sondaj çalışmalar ile ortaya konulacak. Bu çalışmalara başlıyoruz. 2026da inşaatına başlayacağız, tamamlanması 2030-2031 gibi bir takvimi yakalamış oluyor.”