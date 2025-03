Rektör Altun: “Üniversitemize ilk 5 binde 50 tane öğrenci alabiliyorsak bu çok büyük bir başarı”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Rektör Altun: “Kayseri'den ve Kayseri dışından gelen öğrencilerden tutun da, öğrencilerimizin ne kadarı erkek, ne kadarı kız öğrencimiz, onlara kadar ve bu öğrencilerin lokasyon olarak hangi coğrafyalardan Kayseri’yi tercih ettiğine kadar yoğunlaşıyoruz biz. Ve bu verileri değerlendirdiğimiz zaman da şunu da yapmaya çalışıyoruz. Özellikle siz şehrinizdeki gelişmeleri, şehrinizdeki öğrenci dostu şehir yaklaşımlarını anlatabilmeniz gerekiyor. Ki bu konularda da gerçekten ben, Büyükşehir Belediyesi Memduh Başkanımızın yaptığı çalışmalar, ki bakın diğer taraftan Sayın Valimizin, Gökmen Çiçek Valimizin ERVA projeleri, aslında şehirde gençlere ne kadar önem verildiğini çok somut olarak gösteren güzel uygulamalar. Büyükşehir Belediyemiz, Sayın Valiliğimiz olarak baktığınız zaman, biz burada daha yüksek puanlı, sıralamada daha yukarıdan öğrenciler almamız gerekir diye, özellikle 2024 sonunda bir planlama yaptık. Dedi ki önce vakfımızda bazı düzenlemeler yapalım. Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşundan beri, 1978'den itibaren devam eden gelen Erciyes Üniversitesi Vakfı var. Bu vakıf aslında imkan ve kaynaklar olarak hayırseverler tarafından çok güzel destekler alıyor. Şimdi burada biz şunu yapmaya çalışıyoruz, diyoruz ki yüksek puanlı, yüksek sıralamadan gelen öğrencilere özel burs verelim. Özel bazı imkanlar tanıyalım diye bir yaklaşım içerisindeyiz. Çünkü bizim bundan sonraki yükselişimizde bunlar çok etkili olacak. Yani ben ilk 5 binde 50 tane öğrenci alabiliyorsam bu çok büyük bir başarıdır bizim için” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere her türlü imkanın sunulduğunu belirten Rektör Altun şöyle konuştu: “Rektör-öğrenci buluşmalarının hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar lütfen diyorum, lisans eğitimini, üniversite 4 yıllık eğitimini, diş hekimliği ise 5 yıl, tıp fakültesi ise 6 yıl, 4 yıllık eğitimde İngilizce hazırlığımız varsa 5 yıl demektir. Bunu bitirme hedefiyle gitmeyin diyorum. Bitirin, pratik hayatta stajlarınız olsun, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde, bir dönemi sanayide geçirme yönünde her türlü imkanlar da sunuyoruz. O kadar kıymetli oluyor ki sanayicimiz için de bu çok büyük bir avantaj. Diyor ki ben diyor yeni bir mühendisi aldığımda bana alışması için 4-5 ay geçiyor diyor. Bazen diyor bir yılı buluyor sayın hocam diyor ama bu bir dönemi sanayide geçirmesi diyor, bu öğrencinin oryantasyon sürecini tamamlamış oluyorum diyor. İşte burada da özellikle vakıf üzerinden inanın öyle az bir imkan değil bu çok ciddi aylık burslar şeklinde onları da nisan ayında mayısın ilk haftası gibi açıklayacağız. Öğrencilere imkanlar sunmaya ve özellikle Kayseri'den ve Kayseri dışından tercih edilme anlamında, bizim tercih edilme oranımızda bir problem yok. Yüzde yüzü geçiyoruz zaten. Yani ek kontenjan açıkladığımızda da ek kontenjanları da doldurabiliyoruz ama bu yaklaşım ile böyle daha nitelikli olabilecek ilk binden ilk 3 binden ve 5 binden ilk 10 binden öğrenci alma gayreti ve hazırlığı içerisindeyiz. Aslında bu uzun vadede ki bana sorarsanız 4 yıllık eğitim artı yüksek lisans doktorayla bu ortalama 10 yıl yapar on yıl sonra Erciyes Üniversitesi'ne başka şey katacaktır.”