Rektör Altun ilk iftarı öğrencilerle açtı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Ayı'nın ilk gününde iftarını, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yaptı.

Rektör Altun ilk iftarı öğrencilerle açtı
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Ayı’nın ilk gününde iftarını, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yaptı.

Öğrencilerle beraber sıraya girip yemeğini alan Prof. Dr. Fatih Altun, orucunu da öğrencilerle birlikte açtı. Öğrencilerin masalarına giderek onlarla sohbet eden Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Rektör Prof. Dr. Altun, Ramazan Ayı’nın tüm İslam Alemine ’ne hayırlara vesile olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Ramazan’da birliktelik bizler için çok önemli. Hep birlikte iftarlarda bir arada olmaktan mutluyuz. Öğrencilerimiz ile bir arada olmak bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Ülke olarak Ramazan Ayı’nı coşkuyla yaşadığımız bir dönemdir. Bu coşkunun her zaman artacağını ümit ediyorum. Ramazan Ayı güzellikle hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a, iftarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit de eşlik etti.

Rektör Altun ilk iftarı öğrencilerle açtı
Rektör Altun ilk iftarı öğrencilerle açtı
Rektör Altun ilk iftarı öğrencilerle açtı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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