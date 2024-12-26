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Rektör Altun, TDV Tarafından Düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' Etkinliğine Konuk Oldu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Rektör Altun, TDV Tarafından Düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' Etkinliğine Konuk Oldu

TDV Kayseri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. 
 
Öğrencilerin eğitim hayatları ve kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, "Bilgiyi hiç bir zaman hazır beklemeyin" dedi.

Öğrencilere düzenli bir çalışma metodu uygulamalarını söyleyen Rektör Prof. Dr Altun, “Zamanı geri alamazsınız. O nedenle mutlaka zaman yönetimini iyi yapmalısınız. Sadece lisansı bitireyim diye düşünmeyin. Lisans eğitiminizde düzenli çalışarak ve kendinizi mesleki alanda da geliştirerek çalışmaya devam edin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile sohbet ederek, tek tek sorularını cevaplandırdı.

Haber Merkezi

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