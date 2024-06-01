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Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa üniversitenin Develi Seyrani Yerleşkesi'nde öğrencilerin kurduğu Filistin'le dayanışma platformunu ziyaret etti.

Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; üniversitenin Develi Seyrani Yerleşkesi’nde öğrencilerin kurduğu Filistin’le dayanışma platformunu ziyaret etti.

Develi İslami İlimler Fakültesi Kültür ve Medeniyet Kulübü tarafından ’Kampüs İntifada’ sloganı ile oluşturulan Filistin’le Dayanışma Platformu’nda öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Rektör Karamustafa, öğrencilerin etkinliklerinde de yer aldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa burada yaptığı konuşmada; İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik saldırılarını ve buradaki insanlık dramını kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, mazlum Filistin halkına yönelik saldırıları ve zulmü şiddetle kınamaya, protesto etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce kurulan dayanışma platformunda öğrenciler, Filistin halkına destek etkinliklerine devam edecekler.

Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti
Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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