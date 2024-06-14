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  • Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Çamaşırhane Tesisi'ni İnceledi

Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Çamaşırhane Tesisi'ni İnceledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yapımı tamamlanarak hizmete açılan Tıp Fakültesi Hastanelerinde önemli ölçüde tasarrufa geçilmesini sağlayan Çamaşırhane Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Çamaşırhane Tesisi'ni İnceledi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; yapımı tamamlanarak hizmete açılan Tıp Fakültesi Hastanelerinde önemli ölçüde tasarrufa geçilmesini sağlayan Çamaşırhane Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Günlük yaklaşık 3.5 ton çamaşırın ERÜ bünyesinde yakınarak önemli ölçüde tasarruf sağlanmasını sağlayan tesisi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Çamaşırhane Tesisi'ni İnceledi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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