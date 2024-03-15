Reşadiye'de asfalt seferberliği

Talas Belediyesi tarafından Reşadiye Mahallesinde yoğun bir asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla mahallenin yeni yerleşim alanındaki 14 ayrı cadde ve sokağı sıcak asfalta kavuşacak.

Talas Belediyesi ekipleri Reşadiye Mahallesi’nin yeni yerleşim alanlarında 14 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Elektrik, su ve internet gibi altyapı kurumlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından imar planına uygun açılan toplam 14 cadde ve sokağın engebeli yerlerindeki çukurları doldurulup, tümsekler kazılıp, düzeltme ve çevre temizliği yapıldı. Daha sonra Damla Sokak, 6301. Sokak, Stat Sokak, Irmak1. Sokak, Papatya Sokak, Yaprak Sokak, Reyhan Sokak’ta 6 metre genişliğinde toplam 3 bin metre yolun sıcak asfaltı gerçekleştirildi. Bu çalışmada 4 bin ton asfalt serildi. Asfalt serim çalışmaları Sadik Reyhan Caddesi, Başpınar Sokak, 6302 Sokak, 6304 Sokak, 6601 Sokak, 6298. Sokak ve Tepe1. Sokak’ta hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Reşadiye Mahallesi’nin 14 cadde ve sokağında toplamda 6 bin metrelik yolda asfalt yapılmış olacak.