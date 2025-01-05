Ressam Devrim Erbil'in eserleri Erciyes'te 'Be The Legend' Sanat Sergisi'nde

Kayseri’nin turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Magna Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Be The Legend” sanat sergisinin açılışı bugün gerçekleşti. Sergi kış sezonu boyunca devam edecek ve 1 Mart 2025’te sona erecek. Sergide “Resmin Şairi” olarak tanınan Devrim Erbil liderliğinde sanatseverleri ağırlıyor. Ayrıca sergide Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve ünlü İngiliz sanatçı Joanna Gilbert’in eserleri sergileniyor. Sergide konuşan Ressam Devrim Erbil bu serginin Türkiye’de ilk olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Benim burada açtığım serginin Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de birçok kayak merkezi var ama ben sanatın içindeyim. Yani 70 yıldır Türk sanatının bütün çizgisini bilirim. O yüzden benim şimdiye kadar duymadığım bir sergi oldu. Böyle bir kayak merkezinde sanat sevenler gelecek. Bu kentin aydınları gelecek. Bu kentin üniversitesinin öğretim üyeleri gelecek. Ve böyle güzel ortamda sergi yapılmış olması çok güzel. Çünkü ben Kayseri'yi 1965 yılından beri tanıyorum. O zamanlar Kültür Bakanlığı yoktu. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü vardı. Ve UNESCO Milli Komisyonu'nun Türkiye'nin önemli kentlerinde kültür haftaları düzenlerdi. İşinde yenilik adına, farklılık adına ileriye gitme adına çok ilginç olaylara tanık oldum. Mekanların oluşu kültürel gelişmeler, üniversitenin kurulup burada fakültelerinin olması, sanatla ilgili. Ve burada bir halıcılık merkezinin burada dünya halılarıyla meşhur olması gibi hem geleneksel sanatlar hem bugün çağdaş sanatın güzel örneklerinin yavaş yavaş filizlenmeye başladığını gördüm. Ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha iyi günlere, daha büyük etkinliklere, müzelere kavuşacağız. Kayseri'de ne bileyim bir halı müzesi olacak insanlar onu da görmeye gelecekler. Burada bir geleneksel ve çağdaş sanatlar müzesi olacak. İnsanlar onu görmeye gelecekler. Çünkü Anadolu toprakları kültür bakımından dünyada hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir zenginliğe, güzelliğe ve derinliğe sahiptir” şeklinde konuştu.

‘ERCİYES’TE FARKLI SANATSAL FAALİYETLER YÜRÜTECEĞİZ’

Sergi hakkında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman ise, “Erciyes'in zirvesinde gerçekten böyle mesleğinde artık zirve yapmış bir sanatçı ve onun dostlarıyla hep beraber bir sergi açtık. Devrim Erbil biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü'nü almış. Devlet sanatçısıdır. Şu anda da Türk sanatının yaşayan hayattaki en büyük isimlerinden biri sağ olsun buraya teşrif etti. Magne Otel sponsorluğunda kızının kreatörlüğünde bugün bu sergi açılışını gerçekleştirdik. Yine farklı sanatçılarımız var. Onların farklı eserleri burada. Biz çok memnunuz, çok keyifliyiz. Biliyorsunuz Erciyes Dağı sadece kayak sporunun yapıldığı bir yer değil. Birçok değişik faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. Sporla çeşitli faaliyetlerle sürekli gündemde kalmaya çalışıyoruz. Ve gelen misafirlerimizi de farklı işlerle keyiflendirmek istiyoruz. Aslına bakarsanız uzun zamandır böyle sanatın, kültürün de merkezi olsun istiyoruz Erciyes. Belki de bugün çok önemli bir adım attık hem de büyük bir adım attık. Çünkü gerçekten çok ünlü bir sanatçının eserleri burada, bu ilk olmayacak onu söyleyeyim. Çok daha kültürel, sanatsal faaliyetler yapacağız Erciyes'te. Gelen misafirlerimiz kayak keyfinin yanında, bu tür kültür sanat ve diğer faaliyetlerle de büyük keyifli vakit geçirecekler” diye konuştu.

Renko London işletmecisi Kerem Mutlu ise, “Tabii ki Erciyes benim için çok özel bir yer tutuyor hayatımda. Daha önce bu dağda Erciyes Saaçeri ve Magno Otel'de altı yıla yakın zaman geçirdik. Dört tane uluslararası sınav ortası Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası organize ettik. Snow Carde Dünya Şampiyonaları organize ettik bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor tabii ki. Erciyes Türkiye'nin koyulabilen en önemli noktası. Bu sergide şundan dolayı gurur duyuyorum. Bu sefer ilk kez bir mega sanat etkinliğini Erciyes'e getirdik. Umarım bütün daha lokasyonlarına bir örnek oluştururuz. Ve bundan sonra sadece sporla değil de Erciyes yan yana rol model olmaya devam eder” dedi.

Renko London işletmecisi Renk Erbil sergi hakkında, “İlk önce ben Kayseri'ye ilk defa geliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Sanat severleri bugün görüyorum. Sergimize gösterdikleri ilgi için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz esasında Renk Hollanda markası olarak sanatın spor Müziğin beraber olarak birleştiği bu gibi güzel yapmak üzere yola çıktık. Bu şekilde de Kayseri'ye gelip Magno Otel'i de bizimle böyle bir yaptığı için onları da çok teşekkür ediyoruz, çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.