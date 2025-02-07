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Kayseri Tarım Fuarı'na 15 ülkeden ziyaretçi katılacak

Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, 20-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarım fuarı hakkında bilgiler vererek, 'Özellikle çiftçilerimizin halkımızın bu fuarı mutlaka ziyaret etmesini bekliyoruz. Senede bir olan bir fuar, 1900 marka 15 ülke Kayseri Tarım Fuarı'nda olacak. Mutlaka bu fuarı değerlendirsinler' dedi.

Kayseri Tarım Fuarı'na 15 ülkeden ziyaretçi katılacak

Kayseri Tarım Fuarı bu yıl 20-23 Şubat tarihleri arasında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan tarım fuarı hakkında bilgiler veren Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun: “Bu yıl Kayseri Tarım Fuarı’nın 20’ncisini düzenliyoruz. 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Fuarımıza bin 900 marka katılıyor. Fuarı sadece Kayseri olarak yapmıyoruz. Türkiye genelindeki 81 ilden buraya ziyaretçiler geliyor. Yurt dışından da 15'e yakın ülke alım heyeti olarak Kayseri Tarım Fuarı'na geliyor. Tarım fuarı 2 bölümden oluşuyor, tarım ve hayvancılık. Bir de ek gıda bölümümüz var. Tarım hayvancılıkta kullanılan bütün makine ve ekipmanlar en son teknolojiler, 20-23 tarihler arasında Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak. Fuarımıza ulaşım için; şehir merkezinden Organize Sanayi tramvay durağından Fuar Merkezi'ne her 10 dakikada bir ücretsiz servisimiz var. Özellikle çiftçilerimizin halkımızın bu fuarı mutlaka ziyaret etmesini bekliyoruz. Senede bir olan bir fuar, 1900 marka 15 ülke Kayseri Tarım Fuarı'nda olacak. Mutlaka bu fuarı değerlendirsinler. Sabah 10.00 akşam 20.00'ye kadar fuarımız ziyarete açık” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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