Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı.

Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; ’ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma’ ve ’basit yaralama’ suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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