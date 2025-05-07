Rezidans'a Uyuşturucu Baskını: Bir kişi tutuklandı

Ekim 2024’te Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bir rezidansta polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada Y.K. ile kız arkadaşı N.Ş.’nin kaldığı odadaki sehpa üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. tutuklanarak ceza evinde gönderildi.

Tutuklu sanık Y.K. bugün görülen ilk duruşmasında suçlamayı reddetti. Y.K. mahkemede “E.T.’yi mahalleden tanırım. Rezidansın alt tarafından buluştuk. Ben ona bir şey vermedim. Onun üzerinden çıkan uyuşturucu maddeyi vermedim. Olay günü kız arkadaşımla rezidansta buluştuk. E.T. ‘uyuşturucu madde alabileceğim bir yer var mı?’ diye aradı. Ben de birilerine sorayım dedim. Bende 600 TL olduğunu onun da 600 TL bulmasını söyledim. Benim bulunduğum rezidans yakınına geldi. E.T. bana 500 TL verdi. ‘Ben kız arkadaşımla buluşmaya gideceğim, sen git uyuşturucuyu al’ dedi. Rezidansa yemek yemeye çıktım. Polis geldi. Ben 3-4 senedir uyuşturucu madde kullanırım. E.T.’nin bana 400 TL borcu vardı. Ben paramı almak için konuşmaya devam ettim. Rezidansta yapılan aramada üzerimden çıkan uyuşturucu madde bana ait. Kimse 500 TL yüzünden hayatını mahvetmez. Bende hassas terazi yok. Uyuşturucu ticareti ile ilgili bir delil yok” diye konuştu.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık mütalaa sonrası, “Ben içerim. Satışını yapmam, içerim. Satsam üzerimde tomar tomar para olurdu. Hangi uyuşturucu satıcısının üzerinde bu kadar az para olur. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.