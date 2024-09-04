Türkiye'nin BRICS Başvurusu İncelemede

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye, BRICS'e tam katılım için resmi başvuruda bulundu, değerlendireceğiz dedi.

Türkiye'nin BRICS Başvurusu İncelemede
Kayseri GündemEditör

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Türkiye, BRICS’e tam katılım için resmi başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye’nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından bir açıklama da Rusya tarafından geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e dahil olmak için resmi başvuru yaptığını söyledi. Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu’nda gazetecilere açıklama yapan Yuri Uşakov, "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik için açık niyetli olduğunu söylemiş, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Kazan kentinde yapılacak olan 16. BRICS Zirvesi’ne katılımı için resmi davetin Türkiye tarafına iletildiğini belirtmişti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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