Saadet Partisi Adayı Baki Coşkun: 'Erbakan Hoca'yı Kayseri'de ilk terk eden Memduh Büyükkılıç'tır'

Milli görüşün temsilcisi kimdir sorusuna yanıt veren Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun 'Arkadaşlarımız bu ifadelerde bulunuyorlar ama onlara cevap niteliğinde olsun veya olmasın evet Erbakan hocamız Develiye geldiğinde hocamızın yanında kendileri bulunmuş olabilirler şunu sormak lazım Memduh beye 2001 yılından sonra kimin yanındaydın o zaman Kayseri'de Erbakan hocayı ilk terk eden adam Memduh beydir' dedi.

Saadet Partisi Adayı Baki Coşkun: 'Erbakan Hoca'yı Kayseri'de ilk terk eden Memduh Büyükkılıç'tır'

Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Baki Coşkun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programında Moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtladı.

Milli görüşün temsilcisi kimdir sorusuna yanıt veren Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun; “Rahmetli Erbakan hocamın bir ifadesi vardı bundan sonra Saadet Partisi dışında kim ben milli görüşçüyüm derse palyaçoya benzer diye bir ifade kullanmıştı o ifadeyi aslında bugünler için söylediğinin kanaatindeyim çünkü arkadaşlarımız bu ifadelerde bulunuyorlar ama onlara cevap niteliğinde olsun veya olmasın evet Erbakan hocamız Develiye geldiğinde hocamızın yanında kendileri bulunmuş olabilirler şunu sormak lazım Memduh beye 2001 yılından sonra kimin yanındaydın o zaman Kayseri’de Erbakan hocayı ilk terk eden adam Memduh beydir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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