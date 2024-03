Abdullah Özkırış: '31 Mart gecesi zafer bizim olacak, hiçbir endişemiz yok'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Özkırış, “Vatandaşların tek alternatif olarak gördükleri Yeniden Refah Partisi geliyor. 31 Mart gecesi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kayseri’de de bu ipi göğüsleyeceğiz” dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Başkanlığı önünde kurulan alanda miting düzenledi. Mitingde bir konuşma yapan YRP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış, “Yaklaşık 5 aydır Kayseri’yi karış karış gezdik. Gitmediğimiz ev kalmadı. Sıkmadığımız el kalmadı. Allah’a şükürler olsun ki her yerde Yeniden Refah’ın olduğunu gördük. Her yerde Erbakan var. Onun ilçin tüm ilçe teşkilatlarımıza teker teker teşekkür ediyorum. Artık görüyoruz ki biz geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Allah rızası için çıktığımız bu yolda bizimle birlikte kıyamete kadar bu coşkuyu taşıyacak insanlar hep olacak. Allah’ın izniyle her şey çok güzel. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlımız, erkeğimiz, kadınımız hep bizimle. Herkes inanılmaz bir teveccüh gösteriyor. Vatandaşların tek alternatif olarak gördükleri Yeniden Refah Partisi geliyor. Bizler hazırız. Projelerimiz hazır. Planlarımız hazır. 1994 ruhuyla gerçek belediyeciliği bu halkımıza gösterdiysek, tekrar biz geliyoruz. Erbakan hocamız nasıl bu milleti selamete erdirdiyse inşallah bizde aynı şekilde selamet için millet için geliyoruz” diye konuştu.

“31 Mart gecesi zafer bizim olacak, hiçbir endişemiz yok”

31 Mart gecesi seçimi kazanacaklarını ve yönde hiçbir endişelerinin olmadığını söyleyen Özkırış, “31 Mart gecesi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kayseri’de de bu ipi göğüsleyeceğiz. Bu Ramazan 2 bayram kutlayacağız. 1 Nisan’da birinci bayramımız, 10 Nisan’da da Ramazan Bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Artık ümitsizlik yok. Artık karamsarlık yok. Artık çözümsüzlük yok. Çünkü meydanlar bizi bekliyor. Belediyeler bizi bekliyor. Emanetimizi teslim etmek için milletimiz bizi çağırıyor” dedi.