Saadet Partisi Başkan Adayı Arıkan, 'Güney Çevreyolu'nu Kayserimize hediye edeceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

‘BU ŞEHRİN TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PANSUMAN TEDAVİLERİNE DEĞİL CERRAHİ MÜDAHALELERE İHTİYACI VAR’

Arıkan, Kartal Kavşağı hakkında, “1,5 milyon nüfusu olan bir şehirde böyle bir trafiğin olması kabul edilebilir bir durum değil. Kayseri değişen bir şehir, bu şehrin trafiğini rahatlatacak pansuman tedavileri değil cerrahi müdahalelere ihtiyacı var. Kartal Kavşağı meselesi de sağlıklı tartışma durumundan çıktı ve biraz daha popülist yaklaşımla çözülme söz konusu. Kartal Kavşağı ile ilgili bir master projesi var bu da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın çekmecesinde duruyor. Alt ve üst geçit Kartal Kavşağı için öncelikli yapılması gereken müdahale değil. Alternatif güzergahlar üretmek gerekiyor tabi üst veya alt geçit yapılabilir ona itirazımız yok” diye konuştu.

‘HİÇBİR YERDE 2 ŞERİTLİ ÇEVREYOLU YOKKEN KAYSERİ’DE VAR’

‘Türkiye’nin hiçbir yerinde iki şeritli bir Çevreyolu yoktur ama burada uzun yıllardır bu şekilde hizmet veriyor’ diyen Arıkan, “Büyükşehirlere baktığımızda şehri çepeçevre çevrelemeyen Çevreyolu yalnızca Kayserimizde var. Adımız büyük, yolumuz yok maalesef. Biz seçildiğimiz zaman Güney Çevreyolu’nu Kayserimize hediye edeceğiz. Şu ana kadar Kayseri ile ilgili vaat edilen hiçbir şey zamanında yapılmadı hep geciktirildi. Liman ulaşımının da takipçisiyiz. Güney Çevreyolu’nu Kayserimize kazandırmaya çalışacağız, belediye imkanları buna müsait; kolay bir proje değil, 20 yıl yapılmayan bir proje ve Kuzey Çevreyolu’da topal bir proje. Türkiye’nin hiçbir yerinde iki şeritli bir Çevreyolu yoktur ama burada uzun yıllardır bu şekilde hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.