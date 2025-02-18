Öğrencilerin Sporcu Yetenek Taraması Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin yeteneklerine göre test ve ölçümlerine Gevher Nesibe Spor Salonu'nda başlandı.

Öğrencilerin Sporcu Yetenek Taraması Başladı

Ülkemiz genelinde sporunun alt yapısının oluşmasına büyük katkıda bulunacağı ön görülerek hayata geçirilen ‘Yetenek taraması’ projesinde 2024 – 2025 dönemi başladı. Yetenek Taraması açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “ Sporun tabana yayılması konusunda bakanlığımızın başlatmış olduğu bu proje Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol imzalanarak ilimizdeki okullarımızdan sırasıyla eğitim gören çocuklarımızı tesislerimize servislerle getirerek uzman antrenörler eşliğinde yetenek taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda yapılan projenin biz sporun yöneticileri olarak ülkemiz sporunun geleceğini temel taşlarının oluşturulmasında büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz ve bugün burada Gevher Nesibe Spor Salonumuzda Startını veriyoruz ” dedi.

Haber Merkezi

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