Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü

Cenazesi (29 Temmuz 2024) pazartesi günü Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakiben kılınarak Asri Mezarlığa defnedilecektir.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan vefatla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kayseri İl Yönetim Kurulu üyemiz Murat Küçük ağabeyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Murat ağabey, fedakarlığı, nazik kişiliği ve içtenliğiyle örnek bir insandı. Hak ve hakikatin savunuculuğunu en iyi şekilde gerçekleştirdi.

Rabbim kendisine rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine sabır versin. Başımız sağ olsun."

MURAT KÜÇÜK

1967 yılında Kayseri'de doğan Murat Küçük, Anadolu Üniversitesi kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bölümünden mezun oldu. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında teknik yönetmen ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. 30 Yılı aşkın süredir Milli Gençlik Vakfı ve Milli Görüş bünyesinde çeşitli kademelerde görevler yaptı.

Kayseri İl Yönetiminde olup, önceki dönem Medya Birim Sorumluluğu görevini üstlenmişti.

3 Evlat sahibi olan Murat Küçük'e Allah Rahmet eylesin, Mekanı Cennet Olsun.