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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Altun, Kayseri Gündem'i Ziyaret Etti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve Teşkilat Başkanı Abdullah Öztürk, Kayseri Gündem Gazetesi'ni ziyaret ederek önemli konuları müzakere ettiler.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Altun, Kayseri Gündem'i Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında, gazetemiz sahibi Osman Gerçek, İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Erdal Altun’u tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Toplantıda yerel siyaset, ülke siyaseti, ekonomik durumlar ve Filistin'deki dram gibi güncel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 

 

Haber Merkezi

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