Erdal Altun: '23 Nisan, Milletin Hakimiyet Ruhunu Ebediyen Yaşatma Sözüdür'

Altun, "23 Nisan, bir milletin özgürlük ve adalet idealine olan sarsılmaz inancının kurumsallaştığı gündür," ifadelerini kullandı.

23 NİSAN, MİLLİ ŞUURUN VE DEMOKRATİK İRADELERİN MÜHRÜDÜR

Erdal Altun açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte millet iradesinin bütün yönetim anlayışlarının üstünde bir değer haline geldiğini belirtti:

“23 Nisan, yalnızca geçmişin bir hatırası değildir; aynı zamanda bugünün ve yarının özgürlük manifestosudur. Milletimizin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ruhu, bu günün çocuklarında yaşamaya devam edecektir.”

ÇOCUKLARIMIZ, MİLLİ KİMLİĞİN VE ADALET İDEALİNİN EN KIYMETLİ EMANETÇİLERİDİR

Altun, çocukların yalnızca bireysel gelişimlerini değil, milli kimlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmelerinin hayati önem taşıdığını belirtti:

“Çocuklarımıza modern dünyanın sunduğu imkânları öğretirken, onları kendi tarihleri, kültürleri ve değerleriyle donatmalıyız. Bilinçli, vicdanlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek, bağımsızlık ruhunun en güçlü teminatıdır.”

SAADET PARTİSİ’NİN GELECEK VİZYONU: ADALET, ERDEM VE MİLLİ HAKİMİYET

Saadet Partisi'nin temel siyaset anlayışını da aktaran Erdal Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler için kalkınma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir kalkınmadır. Hedefimiz; milli iradeye sahip çıkan, adaletin ve özgürlüğün kıymetini bilen şahsiyetli nesiller yetiştirmektir. 23 Nisan ruhu, bu anlayışın rehberidir."