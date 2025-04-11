Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan Kongre Öncesi Önemli Açıklama

1. Salon Tahsisi Sorunu

Saadet Partisi, Ramazan ayı öncesinde belediyeye yaptığı salon başvurularını esnek bir takvimle gerçekleştirmek üzere sunduğunu belirtti. Ancak her seferinde, daha önce planlanmış etkinlikler gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt alındığını ifade etti. Partinin, bu tutumu kamu vicdanında olumsuz bir etki yarattığına vurgu yaptı.

2. Afişlerin Toplatılması

Açıklamada, belediyenin “kamu düzeni” ve “estetik” gibi gerekçelerle yaptığı afiş toplama işlemlerinin çifte standart taşıdığı savunuldu. Saadet Partisi afişlerinin hukuksuz bir şekilde toplatılmasının yanı sıra, iktidara yakın bazı firmaların afişlerinin ise yerinde kalması dikkat çekti.

3. Eşit Mesafe Vurgusu

Belediyenin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğuna dair açıklamalarının geçerliliğini ancak uygulamada karşılık bulması durumunda kazanabileceği belirtildi. Saadet Partisi, eşitlik vurgusunun randevu taleplerine geri dönülmemesi gibi uygulamalarla zedelenemeyeceğini savundu.

Sonuç olarak, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, demokratik hakların korunması ve toplum huzurunu hedefleyen eleştirilerini adil bir şekilde yapmaya devam edeceğini belirtti. Partinin, 13 Nisan Pazar günü saat 14:00’te Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği kongreye tüm halkı davet etti.

Demokrasiye olan inançlarının baskı ve engellemelerle gölgelenemeyeceği vurgusuyla yapılan açıklama, yerel siyasi iklimdeki gelişmeleri de gözler önüne serdi.