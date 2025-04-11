Saadet Partisi Kayseri Kongre afişleri toplatıldı

Kayserili Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılacağı, Saadet Partisi İl Kongresi ile ilgili yol güzergahlarına asılan küçük tanıtım afişleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hukuk aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

SALON TAHSİS EDİLMEMESİ KONUSU SİYASİ Mİ?

Aynı zamanda Saadet Partisi tarafından günler öncesinden talep edilen Kadir Has Kongre Merkezi salonunun da tahsisatı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemişti.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘gerçeğe aykırı iddialarda bulunan, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde talep edilen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonu, söz konusu tarihte daha önceden planlanan başka bir program için tahsis edilmiştir’ açıklaması yapıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı ise Kadir Has Salonuyla ilgili taleplerinde tarih belirtmediklerini, ‘hangi tarih müsaitse’ şartıyla talepte bulunduklarını iddia ediyor.

YOL GÜZERGAHINA ASILAN AFİŞLER HUKUKİ Mİ HUKUKSUZ MU?

Rutin olarak, özel fuar şirketi veya siyasi partilere ait tanıtım ve duyuru afişlerinin yol güzergahlarına yaygın bir şekilde asıldığı şehrimizde, Saadet Partisi kongre duyuru afişlerinin hukuksuz olduğu gerekçesiyle indirilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: ‘İlgili siyasi partinin de kendi açıklamasında belirttiği gibi şehirde duyuru afişlerinin sokaklara rastgele şekilde asılması kamu düzenine ve estetik kurallara aykırıdır. Belediyemizce belirlenmiş, afiş asımına uygun resmî alanlar ve açık hava mecraları dışında yapılan duyuruların kaldırılması tamamen hukuki ve rutin bir uygulamadır.’