Saadet Partisi'nde görev dağılımı belli oldu

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu listesi belli oldu. Yeni yönetim listesi şu şekilde;

Teşkilat Başkanı Abdullah Öztürk, Siyasi İşler Başkanı Haşim Özçelik, Planlama ve Koordinasyon Başkanı Sayman Etyemez, Seçim İşleri Başkanı Erhan Arıcı, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Adem Sükut, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Nuri Ürkündaş, Eğitim Başkanı Zafer Seçkin, Dış İlişkiler Başkanı Nuh Tosun, Mahalli İdareler Başkanı Adnan Vedat Kenanoğlu, Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Ahmet Durmuşcelebı, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Durmuşcelebı, Ekonomik İşler Başkanı M. Fatih Arıkan, Hukuki İşler Başkanı Mükrümin Çuhadar, İl Sekreteri Harun Aslan, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gençer, Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik, İdare Amiri Mustafa Şahin, Teşkilat Başkan Yardımcısı Yasin Sarıkaya, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bayrakdar, Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Bayrakdar, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Tekin Akay, Planlama ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Orhan Kaya, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Ürkündaş, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçkaya, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Bayrakdar, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Mücahit Yıldız, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Muhammet Dalkılıç, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sıvaslıoğlu, STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Bülent Eser, STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hacı Memiş Yanar, STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Karademir, Eğitim Başkan Yardımcısı Samet Erol, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Adem Ölmez, Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Osman Palaz, Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Ahmet Oğuz Şenozan, Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Murat Akertaş, Muhasebe ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Ahmet Ulusoy, Muhasebe ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Ahmet Bağuş, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Ahmet Tekir, Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Oğuz Boydak, Hukuki İşler Başkan Yardımcısı İsmail Adalar, İl Sekreter Yardımcısı Muhammed Talha Sevgili, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Onat, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Evci, Yönetim Kurulu Üyesi Samet Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Şahan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüce.