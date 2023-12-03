Talasgücü Belediye evinde ikinci yenilgisini aldı

Bu sezon 3’üncü Lig’de mücadele eden ve geçen hafta deplasmandaki ilk puanını alan Talasgücü Belediyespor bugün sahasında Küçükçekmece Sinopspor’u konuk etti. Maçın 13’üncü dakikasında geriye düşen Talasgücü Belediyespor 80’incü dakikada kalesinde ikincü golü gördü. Müsabakanın 87’inci dakikasında Talasgücü’nden Murat Demirezen farkı bire indirse de başka gol olmadı. Sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Talasgücü Belediyespor bu sezon ikinci iç saha yenilgisini aldı.