Talasgücü Belediye evinde ikinci yenilgisini aldı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor evinde konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'a 2-1'lik skorla yenilerek iç sahada ikinci yenilgisini aldı.

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  • 03.12.2023 19:04
  • Güncelleme: 03.12.2023 19:04
Talasgücü Belediye evinde ikinci yenilgisini aldı

Bu sezon 3’üncü Lig’de mücadele eden ve geçen hafta deplasmandaki ilk puanını alan Talasgücü Belediyespor bugün sahasında Küçükçekmece Sinopspor’u konuk etti. Maçın 13’üncü dakikasında geriye düşen Talasgücü Belediyespor 80’incü dakikada kalesinde ikincü golü gördü. Müsabakanın 87’inci dakikasında Talasgücü’nden Murat Demirezen farkı bire indirse de başka gol olmadı. Sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Talasgücü Belediyespor bu sezon ikinci iç saha yenilgisini aldı.

1ha

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