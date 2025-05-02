Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yağış uyarısı verilmişti. Akşam saatlerine doğru etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer ise vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.