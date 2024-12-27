Kayseri'den Tarımda Dev Adım: 5 Milyar TL'lik Yatırım

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası iş birliğiyle başlatılan bu dev proje, 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda 5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. Proje, tarım sektöründe büyük bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

Toplantıya Katılan İsimler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il protokolü ile birlikte Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında basın açıklamaları yapıldı ve sondaj çalışmalarının yapılacağı alan ziyaret edildi.

Jeotermal Kaynaklardan Yararlanılacak

Projede açılan sondaj kuyusundan 50-60 derece sıcaklıkta ve 70-80 saniye/litre debisinde sıcak su çıkarılmaya başlandı. Bu sıcak su, sera alanlarında modern tarım teknikleriyle kullanılacak ve bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak.

Başkan Büyükkılıç’ın Açıklamaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin Kayseri'nin tarım ve endüstri potansiyelini en verimli şekilde değerlendireceğini belirtti. Büyükkılıç, “Modern tarım ve endüstriyel faaliyetleri birleştiren benzersiz bir ekonomik alan olacak. Bilgilendirme toplantısının ardından Elmalı Mahallesi’nde sıcak suyumuzu çıkartmanın mutluluğunu yaşadık. Kayseri’nin ve ülkemizin tarımına önemli katkılar sunacak, aynı zamanda büyük bir istihdam sağlayacak bu değerli projenin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kayseri Tarımına Büyük Katkı

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi, sadece bölge tarımına değil, Türkiye'nin tarım üretim kapasitesine de önemli katkılar sunacak. Modern teknolojilerin ve jeotermal kaynakların etkin kullanımıyla, Kayseri'nin tarım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.