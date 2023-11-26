Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına Kayseri'yi etkisi altına aldı

Kayseri'de etkisini gösteren ve yer yer hızı 100 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken Antalya-Kayseri uçağı olumsuz hava koşulları sebebiyle iniş yapamadı. Öte yandan kentin farklı bölgelerinde ağaçlar devrilirken trafikte aksamalara sebep oldu. 

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  • 26.11.2023 17:47
  • Güncelleme: 26.11.2023 17:47
Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına Kayseri'yi etkisi altına aldı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacağı uyarısı önceden yapılmıştı. Fırtına saatte hızı 100 kilometreye ulaşırken hayatı da olumsuz yönde etkiledi. 
Fırtınanın etkisinden dolayı Antalya-Kayseri uçağı olumsuz hava koşulları sebebiyle iniş yapamazken Kayseri’nin çeşitli yerlerinde ağaçlar yerinden söküldü. Ayrıca bazı binaların tabelası ve dış cephesinde tahribat oluştu. 

Öte yandan saatteki hızı 100 kilometre olan fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 
Ayrıca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulunuldu.

1ha

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