Pınarbaşı'nı sel vurdu

Meteoroloji 7'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevre iller için yapılan 'sarı kodlu' uyarı sonrası Pınarbaşı İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış ve yerel dolu yağışı sele sebep olarak hayatı olumsuz etkiledi. 

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  • 03.09.2023 21:19
  • Güncelleme: 03.09.2023 21:19
Pınarbaşı'nı sel vurdu

Kayseri ve çevre iller için Meteoroloji 7’inci Bölge Müdürlüğü tarafından ‘sarı kodlu’ uyarı yapılmıştı. Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış beklendiği belirtilen açıklamada; vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı bildirilmişti. Etkili olan yağmur ve yerel dolu yağışı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağışın yoğun etkisi altında kalan İlçeye bağlı Beyçayır Mahallesi sele teslim oldu. Sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde sel sularının büyük kütükleri dahi sürüklediği görüldü.

1ha

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