Toplumsal Şiddet Paneli: Uzmanlar şiddet konusunu masaya yatırıyor

Program Akışı:

Açılış ve Selamlama Konuşması: Atabay Çelik

Cinsiyetsiz Arbede: İnsana Yönelik Şiddet: Mürşide Aslan

Global Dünyada Dijitalleşme: Medya ve Teknolojik Şiddet: Dr. Mustafa Atak

Küresel Boyutta İnsan Hak İhlalleri: Maruz Kalınan Şiddet: Ali Hasan Maruf

Akran Zorbalığı: Çocuklara ve Gençlere Yönelik Şiddet: Esra Özmeşe (Kaydem Başkanı)

Toplumsal Kutuplaşma: Göç ve Şiddet Arasındaki İlişki: İl Göç Müdürlüğü

Sonuç ve Kapanış Konuşması: Av. Abdurrahman Akıncı

Panelde, şiddetin farklı türleri ve topluma etkileri detaylı olarak tartışılacak. Özellikle dijitalleşmenin getirdiği yeni şiddet türleri, insan hakları ihlalleri ve akran zorbalığı gibi konular üzerinde durulacak.

Bu önemli etkinliğe katılmak isteyenler, 28 Aralık'ta Mostar Kitap Kahve'de buluşabilirler. Toplumsal şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen bu panel, toplumun her kesiminden katılımcıyı bekliyor.