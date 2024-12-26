  • Haberler
  • Gündem
  • Toplumsal Şiddet Paneli: Uzmanlar şiddet konusunu masaya yatırıyor

Toplumsal Şiddet Paneli: Uzmanlar şiddet konusunu masaya yatırıyor

Anadolu Federasyonu ve Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen 'Toplumsal Şiddet Paneli' 28 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.30'da Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirilecek. Panel, toplumsal şiddetin farklı boyutlarını ele alacak ve alanında uzman konuşmacılar tarafından önemli bilgiler paylaşılacak.

Toplumsal Şiddet Paneli: Uzmanlar şiddet konusunu masaya yatırıyor

Program Akışı:

  • Açılış ve Selamlama Konuşması: Atabay Çelik
  • Cinsiyetsiz Arbede: İnsana Yönelik Şiddet: Mürşide Aslan
  • Global Dünyada Dijitalleşme: Medya ve Teknolojik Şiddet: Dr. Mustafa Atak
  • Küresel Boyutta İnsan Hak İhlalleri: Maruz Kalınan Şiddet: Ali Hasan Maruf
  • Akran Zorbalığı: Çocuklara ve Gençlere Yönelik Şiddet: Esra Özmeşe (Kaydem Başkanı)
  • Toplumsal Kutuplaşma: Göç ve Şiddet Arasındaki İlişki: İl Göç Müdürlüğü
  • Sonuç ve Kapanış Konuşması: Av. Abdurrahman Akıncı

Panelde, şiddetin farklı türleri ve topluma etkileri detaylı olarak tartışılacak. Özellikle dijitalleşmenin getirdiği yeni şiddet türleri, insan hakları ihlalleri ve akran zorbalığı gibi konular üzerinde durulacak. 

Bu önemli etkinliğe katılmak isteyenler, 28 Aralık'ta Mostar Kitap Kahve'de buluşabilirler. Toplumsal şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen bu panel, toplumun her kesiminden katılımcıyı bekliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Sağlık Turizmi ve Kariyer Olanakları Paneli düzenlendi
Kayseri'de Sağlık Turizmi ve Kariyer Olanakları Paneli düzenlendi
Şok uygulama ile suçluya geçit yok: 4 bin 558 şahıs sorgulandı
Şok uygulama ile suçluya geçit yok: 4 bin 558 şahıs sorgulandı
Kapuzbaşı'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Kapuzbaşı’da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Süper Ligin 5 haftalık programı açıklandı
Süper Ligin 5 haftalık programı açıklandı
'Ticari ahlaksızlığın had safhaya geldiği bir yıl geçirdik'
“Ticari ahlaksızlığın had safhaya geldiği bir yıl geçirdik”
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımda Türkiye 1'incisiyiz, bu gurur Kayseri'nin'
Başkan Büyükkılıç, “Yatırımda Türkiye 1’incisiyiz, bu gurur Kayseri’nin”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!