Toplumsal Şiddet Paneli: Uzmanlar şiddet konusunu masaya yatırıyor
Anadolu Federasyonu ve Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen 'Toplumsal Şiddet Paneli' 28 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.30'da Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirilecek. Panel, toplumsal şiddetin farklı boyutlarını ele alacak ve alanında uzman konuşmacılar tarafından önemli bilgiler paylaşılacak.
Program Akışı:
- Açılış ve Selamlama Konuşması: Atabay Çelik
- Cinsiyetsiz Arbede: İnsana Yönelik Şiddet: Mürşide Aslan
- Global Dünyada Dijitalleşme: Medya ve Teknolojik Şiddet: Dr. Mustafa Atak
- Küresel Boyutta İnsan Hak İhlalleri: Maruz Kalınan Şiddet: Ali Hasan Maruf
- Akran Zorbalığı: Çocuklara ve Gençlere Yönelik Şiddet: Esra Özmeşe (Kaydem Başkanı)
- Toplumsal Kutuplaşma: Göç ve Şiddet Arasındaki İlişki: İl Göç Müdürlüğü
- Sonuç ve Kapanış Konuşması: Av. Abdurrahman Akıncı
Panelde, şiddetin farklı türleri ve topluma etkileri detaylı olarak tartışılacak. Özellikle dijitalleşmenin getirdiği yeni şiddet türleri, insan hakları ihlalleri ve akran zorbalığı gibi konular üzerinde durulacak.
Bu önemli etkinliğe katılmak isteyenler, 28 Aralık'ta Mostar Kitap Kahve'de buluşabilirler. Toplumsal şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen bu panel, toplumun her kesiminden katılımcıyı bekliyor.