Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri'de Sağlık Çalışanları İçin Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Memişoğlu, Kayseri’nin Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şehrin sağlık teknolojisi üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. “Kayseri, Türkiye’nin hem üretim hem ticaret hem de insaniyet anlamında örnek şehirlerinden biridir. Burada daha iyi sağlık hizmeti sunmak için neler yapabileceğimizi tartışacağız” dedi.

Kayseri’nin sağlık alanında altyapısının güçlü olduğunu belirten Memişoğlu, Erciyes Üniversitesi’nin Covid aşısını üreten bilim insanlarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı. “Bu altyapıyı daha da geliştirip, Türkiye’nin sağlık teknolojisinin merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ayrıca, Bakan Memişoğlu, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Ramazan Bayramı’nı da kutladı ve sağlıkla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ziyaretinin ardından Bakan Memişoğlu, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı.