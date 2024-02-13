Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz."
İHA
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