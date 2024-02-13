Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak
Kayseri GündemEditör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz."

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Meclisi'nden 'suya yüzde 20 indirim' kararı
Büyükşehir Meclisi'nden 'suya yüzde 20 indirim' kararı
Başkan Büyükkılıç: 'Bu belediye sizin, bu şehir sizin, bu bütçe sizin'
Başkan Büyükkılıç: 'Bu belediye sizin, bu şehir sizin, bu bütçe sizin'
Başkan Yalçın: 'İstihdamdaki artış, üretimi ve ihracattaki artışı tetikleyecektir'
Başkan Yalçın: 'İstihdamdaki artış, üretimi ve ihracattaki artışı tetikleyecektir'
Pınarbaşı yolunda heyelan engeli
Pınarbaşı yolunda heyelan engeli
Öğretmen ve öğrencilerden Türkiye'de ilk: 'Yerli Adblue'
Öğretmen ve öğrencilerden Türkiye'de ilk: 'Yerli Adblue'
Kassam Tugaylarının başarısı, merhaleci bir mücadelenin sonucudur
Kassam Tugaylarının başarısı, merhaleci bir mücadelenin sonucudur