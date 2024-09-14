Sağlık çalışanlarından Filistin için 'sessiz yürüyüş' 

Kayseri’de sağlık çalışanları, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden soykırıma karşı sessiz yürüyüş düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş; Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin Çadırı önünde gerçekleşen basın açıklamasıyla sona erdi.

Basın açıklamasını gerçekleştiren Doktor Ramazan Bulut, “7 Ekimden bu yana tam 344 gündür, işgalci İsrail ordusu ve işbirlikçileri soykırım ve katliamlarına devam ediyor. Siyonist zalimler emzikli bebekten ak saçlıya kadar. Her canlının katledilmesini kendilerine hak görüyor. Ancak şunu bilmeliler ki, gayrimeşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur. Bir kız çocuğunun saçlarını döken keder ve korku bu adaletsiz dünya düzeninin yanına kar kalmayacaktır. Son 11 ayda Gazze’de her gün ortalama 130 kişi katledilmiş, toplam şehit sayısı 40 bini aşmıştı, bu sayının en az 17 bini çocuk, 11 bini kadından oluşmaktadır. Gazze’de en az 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler bu suçların faillerini onurlandırmış, zulme açıkça destek vermiş ve insan hakları iddialarında ki iki yüzlülüklerini bir kez daha sergilemiştir. Bizler zulme karşı duran hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu azgın topluluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Meslektaşlarımızdan hastane ve eczanelerde yerli ilaçları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Devlet kurumlarını, işletme sahiplerini ve halkımızı aktif boykota ve milli sermayeye destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü zulme karşı durmak ve hakka haykırmak, bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirastır” şeklinde konuştu.