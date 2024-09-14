Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu İbrahim vefat etti
Kayseri'de, CHP'den üst üste 3 kez belediye başkanlığı görevi yapan eski başkan Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu ve eski CHP Milletvekili adayı İbrahim Bahçecioğlu hayatını kaybetti.
Kayseri’de, CHP’den üç dönem üst üste Belediye Başkanlığı yapan Niyazi Bahçecioğlu’nun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu İbrahim Bahçecioğlu 60 yaşında hayatını kaybetti. 26. Dönem için CHP’den Milletvekili adayı olarak gösterilen Bahçecioğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesabından Bahçecioğlu’nun ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, “Merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Niyazi Bahçecioğlu’nun oğlu, Milletvekili adayımız İbrahim Bahçecioğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.
Bahçecioğlu'nun cenazesi yarın (15 Eylül Pazar) ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.