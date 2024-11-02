Sağlık Müdürü Erşan, 'diyabet'le başa çıkmanın yollarını anlattı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, diyabetin dünyada çok hızlı artan bir sorun haline geldiğini söyleyerek, "Riski bertaraf etmek adına beslenmeye, uyku düzenine ve hareketli yaşama da önem vermemiz gerekiyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından hastalar, hastane çalışanları, diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyenler, endokrin, dahiliye ve aile hekimi doktorlarının katılımı ile 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesinde diyabete dikkat çekmek amacıyla piknik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Kent Ormanı’nda düzenlenen pikniğe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, hastalar ile görüştü.

"Diyabet çok artan bir hızla dünyada önemli bir sorun haline geldi"

Diyabet ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, diyabetin çok arttığını ve dünyada önemli bir sorun haline geldiğini söyleyerek, "Diyabet çok artan bir hızla dünyada önemli bir sorun haline geldi. Dünya Diyabet Federasyonunun 2030 yılı için öngörmüş olduğu sayılara 2011 yılında ulaşmış olduk. Bu gerçekten ürkütücü bir durum. Çok hızla yaygınlaşan bir durum söz konusu. Risk faktörleri var ve unları bertaraf etmediğiniz ve yaşam şartlarınıza dikkat etmediğiniz sürece dünyada gerçekleşen ölümler arasında da önemli bir yer tutan diyabetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Diyabette iki tür var ve biz yaygın bir şekilde yüzde 90’ın üzerinde tip 2 diyabetle karşılaşıyoruz Tip 2 diyabette tedbir aldığınız takdirde hastalığın önüne geçebiliyorsunuz. Hastalıkla karşı karşıya kaldığınız takdirde de ücretsiz olarak kamu kurumlarında verilen hizmetler açısından bugün tip 2 diyabetle ilgili hastanelerimizle, birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda eğitiminden tutunda tedavi ve takiple ilgili çok önemli süreçler yürütülmekte. Burada asıl olan bu hastalığa yakalanmamak. Çünkü diyabet dikkat etmediğiniz takdirde, tedavi ve takiplerinize de uymadığınız takdirde vücutta etkilemediği sistem olmayan ve bizi çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakan bir hastalık" ifadelerini kullandı.

"Alabileceğimiz tedbirler var"

Erşan, diyabetle ilgili alınabilecek tedbirlerden bahsederek, "Tabii ki korkmayalım. Bununla ilgili alabileceğimiz tedbirler var. Modern yaşamla birlikte insanlar biraz hareketsiz yaşam noktasında dikkat etmiyor. Harekete özen göstermiyoruz. Spor yapmıyoruz. Beslenmemize de dikkat etmediğimiz takdirde işte obeziteyle karşı karşıya kalıp maalesef diyabet için önemli bir risk taşımış oluyoruz. Dolayısıyla hiç yapmıyorsak bile haftada en az 3 kez yarımşar saat yürüyüş bile bize bu anlamda fayda sağlayacaktır. Kilo kontrolü çok önemli. Yediğimiz besinlere elbette dikkat edeceğiz. Yani karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yine diyabet açısından riskli bir duruma sokmuş olacak. Hem karbonhidrat hem protein hem de yağlar açısından vücudumuzun enerji ihtiyacından dolayı alacağız ama bunu dengeli bir şekilde dağıtmak durumundayız. Vatandaşlarımıza bu manada tavsiyelerimiz, ailenizde bir diyabet öyküsü var ise elbette kontrol altında tutmak anlamında tetkiklerinizi, hekim kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Kayıtlı olduğunuz aile hekimlerine bu manada başvurularda bulunarak kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Riski bertaraf etmek adına beslenmeye, uyku düzenine ve hareketli yaşama da önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.