Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen ve Spor A.Ş. bünyesinde hizmet verecek olan Sağlıklı Yaşam Merkezi için online kayıtlar başladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek önemli projeleri bir bir hayata geçirirken Büyükşehir’in Spor faaliyetlerinde marka kuruluşu Spor A.Ş. de ev sahipliği yaptığı spor organizasyonlarının yanı sıra sporseverlere etkin ve kaliteli bir spor hizmeti sunuyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Sağlıklı Yaşam Merkezi kayıtları başladı.

Spor A.Ş. tarafından Kadın Fitness ve Stüdyo Salonu, Erkek Fitness Salonu, Kadın ve Erkek Havuz, Çocuk Havuzları, Sauna ve diyetisyen hizmetlerini kapsayan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kayıtları için 2 Ocak Salı günü saat 10.00’da başlatıldı. Sporseverler Spor A.Ş.’nin www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden online şekilde kayıt işlemlerini yapabilecek.

Spor A.Ş. tarafından tesisin faaliyet tarihi hakkında kayıtlı üyelere ayrıca SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde sporseverleri bekleyen imkânlar

1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 3 bin 600 metrekare alana sahip Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde kadın ve erkekler için 2 adet yarı olimpik havuz, 2 adet 350x2=700 metrekare fitness salonu, kadın-erkek giyinme odası, ilk yardım odası, antrenör odası, sauna, idari ofisler, bekleme salonları yer alıyor.

Tesiste yüzme ve yetişkin yüzme kursu için havuzlarda saatlik özel ders imkânı da bulunurken kadın ve erkek 1 seans içerisinde toplam 200 kişiye hizmet sunulacak. Tesisin toplam kapasitesi ise 2 bin 500 kişi olarak belirlendi. Tesiste üyelerin satın alabileceği full paket, gündüz vip ve vip paketi de bulunuyor.