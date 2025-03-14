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  • Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi

Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde yaşanan trajik olay, çevrede üzüntü yarattı. Yakınlarının kendisinden haber alamadığı A.A.E. isimli şahıs, evinde asılmış halde bulundu.

Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi

Sağlık ve Polis Ekipleri Harekete Geçti

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu üzücü olay, çevrede derin bir sessizlik ve hüzün bıraktı. 

Haber Merkezi

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