Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde yaşanan trajik olay, çevrede üzüntü yarattı. Yakınlarının kendisinden haber alamadığı A.A.E. isimli şahıs, evinde asılmış halde bulundu.
Sağlık ve Polis Ekipleri Harekete Geçti
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu üzücü olay, çevrede derin bir sessizlik ve hüzün bıraktı.