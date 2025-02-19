Sahte alkol üreten kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sahte alkol ürettiği tespit edilen Z.Ç.(31) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.Öte yandan yapılan aramalarda toplam 38 litre sahte alkol ve yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Sahte alkol üreten kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şüpheli şahsın etil alkolleri kullanarak sahte alkol ürettiği ve Kayseri’de piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde; Z.Ç.(31) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı. 
Öte yandan yapılan aramalarda toplam 38 litre sahte alkol ve yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Haber Merkezi

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