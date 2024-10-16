Şair Belgeli, 'Tek bir isme 101 tane şiir yazdım, bu dünyada bir ilktir'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Şair Halit Belgeli, Asrın Felaketi 6 Şubat depreminde hasta olduğu için yardıma gidemediği için depremzedelere şiir yazdığını ifade etti. Tek bir isme 101 adet şiir yazdığını belirten şair Belgeli, “Kayseri'de kitap okuyan çok az insan var. Çünkü şiir gibi gençler geliyor,şiir gibi bakıyorlar ama şiirden çok uzaklar. Şiire ve edebiyata yakınlığı olmayan şehrin insanları olarak değerlendiriyorum. Ama istisnalar kaideyi bozmaz elbette şiir,türkü seven insanlarımızda vardır.Ben gurbet çocuğuyum benim babam uzun yıllar gurbette kaldı. Ben başka şehirde yatılı okudum.O yıllarda Mehmet Akif Ersoy'un kitabı elime geçti ve ben hırs edip ezberledim.O yıllarda hocalarım bana şiirden uzak durmamı islamiyette olmadığını kitap okumamı söylediler. Fakat kitap benim için hiç olmadı.Şiir benim dünyam oldu.Çünkü yüreğim yaralı babam uzakta bende bu yüzden şiirler bütünleştim.Benim ikinci adresim de şiir oldu.2023'de çok şiddetli bi deprem meydana geldi.O dönemler de ben çok hastaydım.İnsanlar o dönem grup grup deprem yerine gidiyor ve yardım edip elinden geleni yapıyorlardı.Onları görünce orda olmayı çok istedim ama hasta olduğum için gidemedim. Bende şiir yazmaya karar verdim.Şair arkadaşlarıma haber verdim onlarla birlikte Deprem Şiirleri Gül Destesi kitabını yazdık ve doksan üç şairimizinde şiirleri var.Süreyya kitabımı arkadaşıma yazdım. Maraştan çok sevdiğim arkadaşım vardı, Ahmet Süreyya Durna, Süreyya gökte yıldız anlamındadır. Ona bir şiir yazdım çok sevdi, dedi ki Halit hocam devam edin iki, üç olsun. Bunları yazarken tabi rahatsız oldu. Çünkü Süreyya hem erkek hem kadın ismidir, şiirlerim ilerledikçe evrildi. Süreyya dedi ki sonrasında bana yazma ben istemiyorum . Bende zaten sana değil dedim, şiir başka yöne gitti. Böylelikle hayatta olmayan bir Süreyya'ya 101 tane şiir yazmış oldum. Bu dünyada bir ilktir, benzeri yoktur. Hayal ettiğim bir sevdaya 101 şiir yazmış oldum. 101'inci şiirimin konusu ise 81 il Süreyya'yı alarak geziyor“ şeklinde konuştu.

