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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayserili yazarlarla buluştu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar boyunca stant açan yerel yazarlar ve yayınevleriyle bir araya gelerek, edebiyat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayserili yazarlarla buluştu

Ziyaret sırasında, Altun, yerel yazarların eserlerini ve projelerini yakından inceledi. “Yerel edebiyatın gelişimi, toplumumuzun kültürel zenginliğini artırmak için büyük bir öneme sahip. Yazarlarımızı desteklemek, bu alandaki potansiyeli harekete geçirmek için elzemdir” dedi.

Fikir alışverişinde bulunarak, yerel yazarların görüşlerini dinleyen Altun, bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı. Etkinlik, Kayseri’nin kültürel hayatına önemli bir katkı sağlarken, Saadet Partisi’nin yerel değerleri destekleme konusundaki kararlılığını da bir sefer daha vurgulamış oldu.
 

Haber Merkezi

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