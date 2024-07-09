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  • Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü

Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü

Gazetemiz yazarlarından Şair Yazar Ali Özkanlı Değerler Eğitimine yönelik verdiği eserler dolayısıyla Mavi Kuş Medya Edebiyat alanında ödüle layık görüldü.

Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü
Kayseri GündemEditör

Çocuk edebyatı ve değerler eğitimi alanında çok sayıda eseri olan Şair Yazar, Eğitimci Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen farklı dallardaki edebiyat ödüllerinden, okuyucunun tercih oylamasına göre ödüle layık görüldü.

Mavi Kuş Medya ödülüne sahip olan yazarlar için  27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Airport AVM'de imza günü, ertesi gün de aynı yerde ödül töreni düzenlenecektir.

Haber Merkezi
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