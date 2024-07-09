Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü

Çocuk edebyatı ve değerler eğitimi alanında çok sayıda eseri olan Şair Yazar, Eğitimci Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen farklı dallardaki edebiyat ödüllerinden, okuyucunun tercih oylamasına göre ödüle layık görüldü.

Mavi Kuş Medya ödülüne sahip olan yazarlar için 27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Airport AVM'de imza günü, ertesi gün de aynı yerde ödül töreni düzenlenecektir.