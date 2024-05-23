Şampiyon Sporcuya Başkan Öztürk'ten ödül

Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Gülden Mercan Atille, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluk sonrası Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nu tarafından 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası’nda +70 kg’da Full Contact kategorisinde şampiyon olan Gülden Mercan Atille’yi tebrik eden Başkan Esat Öztürk, sporcuya sponsor aracılığıyla tam altın hediye etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “Gurumuz Gülden Hocamıza gönülden teşekkür ediyorum. Buradan iki güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi; Hocamızın 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda kazandığı birincilik madalyası, ikincisi ise 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda kazandığı birincilik madalyası. Kazandığı başarıları bizlere hediye eden hocamızı tebrik ediyorum. Nice nice Dünya ve Türkiye şampiyonlarının ilçemizden çıkmasını istiyoruz. Gönlümden, ilçe meydanımızda bir Kick Boks turnuvası yapılması geçiyor. İnşallah yakın zamanda bunu yaparız. Hocamız ve öğretmen eşi çocuklarımıza hem ahlaki değerler kazandırma konusunda hem de sportif başarılar ile güzel örnek oluyorlar. Hocamıza başarılarının devamını diliyorum” Diye konuştu.

Ziyarette kendisine verdiği destekten dolayı Başkan Öztürk’ü teşekkür eden Atille, Türkiye ve Yahyalı’ya yeni şampiyonluklar getirmek için çok çalışacağını belirtti.

