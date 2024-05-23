Milletvekili Ataş, ekonomi üzerinden yine iktidara yüklendi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. AKP iktidarının göstermelik kanun teklifleriyle milleti oyaladığını dile getiren Ataş, ‘AKP kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını vatandaşa kesiyor’ dedi. İktidar tarafından gündeme getirilen ‘fahiş fiyatla mücadele’ teklifinin de göstermelik olduğunu vurgulayan Milletvekili Ataş, ‘AKP iktidarının her zaman yaptığı gibi bu kanun teklifinde de yine milletimizi aldatma çabasına giriştiği görülmektedir’ şeklinde konuştu.



AKP YİNE MİLLETİMİZİ ALDATMA ÇABASINDADIR

Milletvekili Ataş, ‘Söz konusu 24 maddenin sadece 1 maddesi fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ilave ceza öngörmekte, 4 madde ise pazar yerlerinde pazarcı esnafının satış yerlerini daha ucuza temin etmesine yöneliktir. Ancak söz konusu bu maddelerin kapsamına giren tüm Türkiye'de sadece 14 adet pazar yeri vardır yani söz konusu teklif yasalaşsa dahi çok az sayıda satış yerinin daha düşük maliyete temin edilmesini sağlayacaktır. Görüldüğü üzere, söz konusu teklif, kamuoyuna aksettirildiği fahiş fiyatla mücadele ya da pazarcı esnafına kolaylık gibi nedenler sadece göstermelik olup AKP iktidarında alıştığımız gibi, bu konular dışında başka birçok alanda düzenlemeyi içeren, vatandaşın derdine derman olmayan ama öyleymiş gibi anlatılan bir torba kanun teklifinden ibarettir. Dolayısıyla teklifin vatandaşa aktarıldığı şeklinden bile bir yanılmaca olduğu, AKP iktidarının her zaman yaptığı gibi bu kanun teklifinde de yine milletimizi aldatma çabasına giriştiği görülmektedir’ dedi.

AKP İKTİDARININ HATALI POLİTİKALARI YÜZÜNDEN ÜLKEMİZDE KÖYLER BOŞALMIŞTIR

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünyada son bir yılda gıda fiyatları yüzde 7,4 oranında düşerken Türkiye’de TÜİK'in gerçeğin çok altında olan verilerine göre bile yüzde 68,4 oranında arttığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Dünyada kendi kendine yeten ülkelerden biriyiz diye övünürken, ithal etmediği gıda maddesi kalmayan bir ülke hâline geldik. Samanın dahi ithal edildiğini eleştirdiğimizde ‘Ne var yani? Paramız var, alıyoruz’ diyenler bugün bu kanun teklifiyle vatandaşı aldatma peşine düşmüştür. AKP iktidarının hatalı politikaları yüzünden ülkemizde köyler boşalmış, kentte yaşayan nüfus toplam nüfusun yüzde 76’sına çıkmıştır. Bugün çiftçi kayıt sistemine bakıldığında kayıtlı çiftçi sayısı 2,2 milyon görülse de gerçek anlamda çiftçilik yapan çiftçi sayısı 550 bine düşmüştür. Bu kişilerin yaş ortalaması ise 60’a dayanmıştır. Diğer yandan, Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine göre, gayrisafi millî hasılanın en az yüzde 1’inin tarımı desteklemek için kullanılması gerekirken bu yasa hükmüne AKP iktidarı bir kere dahi uymamıştır. Özetlemek gerekirse, AKP iktidarı durdurulamayan gıda enflasyonunu kendi elleriyle hazırlamış, göstermelik önlem ve kanun teklifleriyle de vatandaşı avutmaktadır.

MAAŞLARA GERÇEK ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPMAMAK, MİLLETİMİZİ AÇLIKLA TERBİYE ETMEYE ÇALIŞMAKTIR

Türkiye’nin gıda enflasyonunda dünyada açık ara lider konumda olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Çalışanların aldığı ücret, memurun aldığı maaş, emeklinin geçinmeye dahi yetmeyen maaşı; pazarcının, marketçinin, esnafın kârı enflasyonun suçlusu olarak gösterilmektedir. Asgari ücret enflasyon nedeniyle son yıllarda yılda 2 kez belirlenmişti, bu yıl temmuz ayında asgari ücret artışı yapılmayacağı açıklandı. Yine, 16 milyon emekli gerçek enflasyonun çok altında TÜFE oranında altı ayda bir zam alacaktır. En düşük emekli maaşı olan 9 milyon emeklinin maaşı ortalama bir ev kirasının bile altında 10 bin lira olarak kalmıştır. Biz söylemeye utanıyoruz, iktidar sahipleriyse yapmaya utanmıyor ama efendiler, yirmi iki yıldır yönettiğiniz bu ülkede bugün emekli maaşı ve asgari ücret açlık sınırının altındadır. 57.736 lira olan yoksulluk sınırının yaklaşık 25 bin lira altında yani 33 bin lira olan en düşük memur maaşı da gerçek enflasyonun çok altında ve altı ayda bir zam alacaktır. Bu ücretlere gerçek enflasyon oranında zam yapmamak, milletimizi açlıkla terbiye etmeye çalışmaktır. AKP iktidarı göstermelik kanun teklifleriyle milleti oyalamaktan, kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını vatandaşa kesmekten vazgeçip reformist ve akılcı politikalarla başta gıda enflasyonu olmak üzere her alanda kendini gösteren hayat pahalılığına çözüm bulmalıdır diyor’ dedi.

