Sanat Galerisinde duygulandıran sergi

Sanata, sanatçıya ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkartılmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına dair projelere imza atan ve bu yöndeki her türlü çalışmaya destek veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Büyük Şehir Sanat Galerisi, anlamlı ve özel sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile iş birliğinde ‘Ulu Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler’ Anı ve Resim Sergisi, kentin sanat kalbi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, programın amacının büyükler ile gençleri kaynaştırıp, tarihten gelen kültürü günümüze yansıtmak olduğunu ifade etti.

Ulu çınarların çok değerli olduğunu vurgulayan Soyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulu çınarlarımız bizim değerlerimiz. Onları kaybettiğimizde, onların acısını yüreğimizde taşıyoruz, onların çocuklarımıza, torunlarımıza anlattıkları hikâyelerle, gösterdikleri deneyimlerle, verdikleri hayat dersi, hiçbir yerde alamayacakları derslerdir. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlemesi gençlerimiz ile ulu çınarlarımızı birleştirmesi çok önem arz ediyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu konularda hassasiyetini çok iyi biliyorum, etkinliklere olan desteğini çok iyi biliyorum, etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Ulu çınarlardan Nuh Demirtaş, bu anıların sergi yapılmasının kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, “Yılların hatıralarını, yaşanmışlıkları gençlerimizle paylaşmak ve bu anıların ölümsüzleştirildiğini görmek çok özel bir duygudur. Her bir anıda bu ülkenin geleceği olan gençlere, geçmişin emanetçileri, geleceğin rehberi olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Demirtaş, hem desteklerinden hem de her zaman yanlarında olmasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a da teşekkürlerini iletti.

Gençler ile yaşlılar arasında kurulan anlamlı bağın hikâyesine şahitlik ettiklerini söyleyen Proje Koordinatörü Fuat Aydın da “Gençlerimiz, ulu çınarlarımızla buluşarak, onların kıymetli anılarını dinlediler. Daha sonra bu anıları derleyip, sanatla buluşarak, kara kalemle resmettiler” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı yapıldı ve katılımcılar sergiyi ilgiyle inceledi.

Şehit Babasını Duygulandıran Resim

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp’ın babası Yaşarettin Sanalp, kendilerine özel çekilen fotoğrafın hikâyesini anlatarak, “Sayın valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafımızın anlamı, 25 yıldır Kayseri’de ikamet ediyoruz, oğlum Suriye’de şehit oldu, sayın valimizden okulu talep ettiğimiz günün bir anısıdır” dedi.

72 yaşındaki ulu çınar Medine Bilgiç de Kayserili olduğunu belirterek, ‘boyalı, kınalı gelin’ adlı fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı:

“23 Eylül 1971’de evlendim, eşim ilahiyatta okuyordu, imam hatibi bitirmişti, Sayın Memduh Büyükkılıç ile imam hatip okul arkadaşıydı, o zaman evlendim, Erkilet’e gelin gittim. Ne çeşme, ne su vardı. Eşim bir gün cumaya gitti, bir daha gelmedi, kürsüde vaaz ederken, yüksek tansiyondan sağ tarafına felç gelmiş. Evde su yok tabi bir dede iki güne bir gelir, ‘kınalı, boyalı gelin, sana su getirdim’ derdi. 6 ay sonra başka bir eve çıktık, o dönemleri çocuklar fotoğrafladı, çok güzel bir proje. Ortaya çıkan şekil benim çok hoşuma gitti.”

Öğrencilerden Hayrünnisa Erkılıç, akıllarına ulu çınar olan yaşlılarla daha iyi iletişim kurabilmek için yaşlı çınarların unutamadığı anılarını dinlemek istediklerini ifade ederek, “Bizi çok etkiledi ve biz de bunu grafik tasarım okuduğumuz için resme dökmek istedik. Sanki o hikâyenin içinde ben de varmışım gibi beni çok etkiledi, onları dinlerken onların hayatlarına dokunabildiğimi hissettim, ayrıca bu da beni çok mutlu etti. Çok duygulandım onlar ağladı ben ağladım” diye konuştu.

Öğrencilerden Sılanur Gülnar ise söz konusu projede değeler eğitiminin önemini anlattıklarını ifade ederek, “Değerler eğitiminin en uygun şekilde anlatılabileceği, uygulanabileceği alanlardan bir tanesinin kuşaklararası etkileşim olduğunu düşünüyoruz” dedi. Gülnar, yaşlı çınarların toplumun birer taşıyıcıları, emektarları olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, onlardan ders aldıklarını sözlerine ekledi.

Anıları İfade Ederken Duygulu Anlar Yaşadılar

Öğrencilerden Ezgi Öztürk de projeye başlama süreci ile ilgili olarak, Huzurevi’ndeki yaşlı çınarlarla ebru çalışması yaptıklarını ve sonrasında dinledikleri anıları resmetme fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi. Projede yaşadıkları duyguların bambaşka duygular olduğunu ifade eden Öztürk, hem çizerken hem dinlerken söz konusu anıların kendilerini çok etkilediğini sözlerine ekledi. Anıları ifade ederken duygulu anlar yaşayan Öztürk, projede, yakınları tarafından Şehit Yusuf Çağatay Sanalp’ın isminin bir okula verilmesi dileği bulunduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz ve Valimiz tarafından, tek bir istekleri vardı o da bir okula kendi oğullarının isminin verilmesi idi ve verildi de” dedi.

Projeye karar verdikten sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gittiklerini vurgulayan Öztürk, projeyi detaylı bir şekilde anlattıklarında kendilerine destek olduklarını ifade ederek, verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Anlamlı ve özel sergide 20 adet resim, 20 adet anı olmak üzere toplam 40 adet çalışma sanatseverlerle buluştu. Sergide, ulu çınarlar kendi anılarından oluşan resimlerin yanında o resmin esinlendiği anılarını ziyaretçilerle paylaştı. Bu sayede katılımcılar hem görsel hem yazılı hem de sözlü olarak yaşlılardan, anılarını dinleme fırsatı yakaladılar.

Ulu Çınarlar Korosu Konser Verdi

Öte yandan sergide, Orkestra Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu ‘Ulu Çınarlar Korosu’, muhteşem bir konser verdi.