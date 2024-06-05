Sanayi Savunma Başkanı Görgün, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kayseri’ye gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Görgün ve beraberindeki heyet, ASPİLSAN Enerji Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Görgün, ardından 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na giderek eğitim uçağında şehit verdiğimiz 2 asker için taziye ziyaretinde bulundu ve birtakım incelemeler gerçekleştirdi. Görgün buradan sonra beraberindeki heyetle birlikte 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne ve KİM Kayseri İleri Malzemeler Sanayi ve Teknoloji firmasına ziyaretler gerçekleştirdi. Görgün, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye için ekosistemi büyütmek ve genişletmek amacıyla ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.