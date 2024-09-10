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10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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