Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'
Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, Cumhuriyet tarihinin en hassas biyografilerinden olan 'Çerkes Ethem'in anlatıldığı 'sansürsüz' bir sempozyum düzenliyor.
- 27.09.2023 15:05
- Güncelleme: 27.09.2023 15:20
Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı, Kayseri'nin de çok yakından tanıdığı Ak Parti Aday Adayı işadamı Oğuz Berk, 100 yılın en tartışmalı konularından birinin masay yatırılacağı bir sempozyum düzenliyor.
1 Ekim Pazar Saat: 13.00-17.00 Fatih Belediyesi Zübeyde hanım Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma katkıda bulunan çerkes etnik dernekleri şu şekilde:
✓ Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Der. - İstanbul
✓ Kafkas Vakfı - İstanbul
✓ Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği
✓ Orhanlı Çerkes Kültür Derneği -Balıkesir
✓ Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği
✓ Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği -Adana
✓ Ülke Medya Derneği - Ankara
✓ Merzifon Çerkes Kültür Derneği - Amasya
✓ Kafkas Çeçen Kültür Derneği - İstanbul
✓ Turhal Kafkas Derneği- Tokat
✓ Bursa Birleşik Kafkasya Derneği
✓ Manyas Kafkas Kültür Derneği
100 yılın en hassas ve özel biyografilerinden birisi olan Çerkes Ethem'in anlatılacağı sempozyuma konuşmacı olarak,
✓ Mustafa Armağan
✓ M. Mazlum Çelik
✓ M. Nüzhet Çetinbaş - Moderatör
✓ Prof. Dr. Hüseyin Çelik
✓ Sema Akçalıoğlu
✓ Prof. Dr. Mehmet Çelik
✓ Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay- Moderatör katılacak.