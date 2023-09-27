Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı, Kayseri'nin de çok yakından tanıdığı Ak Parti Aday Adayı işadamı Oğuz Berk, 100 yılın en tartışmalı konularından birinin masay yatırılacağı bir sempozyum düzenliyor.

1 Ekim Pazar Saat: 13.00-17.00 Fatih Belediyesi Zübeyde hanım Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma katkıda bulunan çerkes etnik dernekleri şu şekilde:



✓ Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Der. - İstanbul

✓ Kafkas Vakfı - İstanbul

✓ Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği

✓ Orhanlı Çerkes Kültür Derneği -Balıkesir

✓ Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği

✓ Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği -Adana

✓ Ülke Medya Derneği - Ankara

✓ Merzifon Çerkes Kültür Derneği - Amasya

✓ Kafkas Çeçen Kültür Derneği - İstanbul

✓ Turhal Kafkas Derneği- Tokat

✓ Bursa Birleşik Kafkasya Derneği

✓ Manyas Kafkas Kültür Derneği

100 yılın en hassas ve özel biyografilerinden birisi olan Çerkes Ethem'in anlatılacağı sempozyuma konuşmacı olarak,

✓ Mustafa Armağan

✓ M. Mazlum Çelik

✓ M. Nüzhet Çetinbaş - Moderatör

✓ Prof. Dr. Hüseyin Çelik

✓ Sema Akçalıoğlu

✓ Prof. Dr. Mehmet Çelik

✓ Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay- Moderatör katılacak.