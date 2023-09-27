Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, Cumhuriyet tarihinin en hassas biyografilerinden olan 'Çerkes Ethem'in anlatıldığı 'sansürsüz' bir sempozyum düzenliyor.

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  • 27.09.2023 15:05
  • Güncelleme: 27.09.2023 15:20
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 

Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı, Kayseri'nin de çok yakından tanıdığı Ak Parti Aday Adayı işadamı Oğuz Berk, 100 yılın en tartışmalı konularından birinin masay yatırılacağı bir sempozyum düzenliyor.

1 Ekim Pazar Saat: 13.00-17.00 Fatih Belediyesi Zübeyde hanım Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma katkıda bulunan çerkes etnik dernekleri şu şekilde:


✓ Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Der. - İstanbul
✓ Kafkas Vakfı - İstanbul
✓ Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği
✓ Orhanlı Çerkes Kültür Derneği -Balıkesir
✓ Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği
✓ Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği -Adana
✓ Ülke Medya Derneği - Ankara
✓ Merzifon Çerkes Kültür Derneği - Amasya
✓ Kafkas Çeçen Kültür Derneği - İstanbul
✓ Turhal Kafkas Derneği- Tokat
✓ Bursa Birleşik Kafkasya Derneği
✓ Manyas Kafkas Kültür Derneği

100 yılın en hassas ve özel biyografilerinden birisi olan Çerkes Ethem'in anlatılacağı sempozyuma konuşmacı olarak, 
✓ Mustafa Armağan
✓ M. Mazlum Çelik
✓ M. Nüzhet Çetinbaş - Moderatör
✓ Prof. Dr. Hüseyin Çelik
✓ Sema Akçalıoğlu
✓ Prof. Dr. Mehmet Çelik
✓ Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay- Moderatör katılacak.

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